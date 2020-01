GTT sperimentazione di bus elettrico in centro a Torino, poi sarà operativo in Liguria

La GTT ha annunciato sulla sua pagina Facebook la sperimentazione del nuovo Iveco Eway elettrico che poi sarà operativo in Liguria.

“Da domani dalle 12.30 alle 19.00 il nuovo Iveco Eway elettrico farà un percorso tra le vie del centro – scrive la GTT – provatelo è gratuito per tre giorni poi sarà operativo in Liguria. Parte da piazza Statuto in direzione Gran Madre, corso San Martino, piazza XXVIII Dicembre, via Cernaia, via P.Micca, piazza Castello, via Po, piazza Vittorio Veneto e piazza Gran Madre.”