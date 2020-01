Il Gorgonzola DOP supera il tetto dei 5 milioni di forme

La produzione 2019 di Gorgonzola Dop per la prima volta ha raggiunto e superato i 5 milioni di forme. Sono state per la precisione 5.025.785 le forme prodotte nell’anno appena concluso dalle 39 aziende associate, coadiuvate da circa milleottocento aziende agricole dislocate nel territorio consortile, a cavallo tra Piemonte e Lombardia.

Il dato 2019 fa registrare un aumento rispetto al 2018 di 176.482 forme pari al +3,64 % e di 293.070 forme +6,19 % rispetto all’anno 2017.

Il volume d’affari al consumo generato, pari a 800 milioni di euro circa, conferma il Gorgonzola Dop il formaggio italiano erborinato di latte vaccino, primo in assoluto per valore di produzione e lo colloca al settimo posto in assoluto nell’intero comparto agroalimentare considerando sia i prodotti DOP che IGP.

Il Presidente del Consorzio Gorgonzola Renato Invernizzi ha commentato: “Con questi numeri così positivi e in crescita, i nostri sforzi devono ancora di più essere rivolti alla tutela del prodotto che vuol dire innanzitutto promuoverne la qualità e la conoscenza. Senza questi due pilastri qualsiasi battaglia contro la contraffazione sarebbe vana.”.