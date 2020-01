Meteo: ritorna il gelo in Piemonte con punte di -27° sulle Alpi

Ritorna il gelo in Piemonte grazie alle correnti fredde orientali dopo settimane di “caldo” anomalo per la stagione.

Nelle ultime 48 ore le temperature calano a picco in Piemonte e sopratutto nell’arco alpino. Non dovrebbe essere strano per il periodo ma quest’anno in alta quota sono mancate le consuete gelate invernali.

Il calo è stato possibile grazie alle correnti fredde che hanno raggiunto le Alpi e la pianura Padana da oriente all’estremità di un grande anticiclone sull’Europa centrale.

L’effetto più evidente di queste correnti è stato il forte abbassamento delle temperature specialmente in quota.

Secondo i rilevamenti dell’Arpa infatti su ai 4560 metri della Capanna Margherita si sono toccati i -27.3 °C. Anche scendendo di quota tuttavia le temperature sono rimaste abbondantemente sotto lo zero: -15 °C a Gressoney, -13 °C ad Alagna, -12 °C a Sestriere, -11 °C a Bardonecchia.

In pianura le temperature sono state in linea col periodo (4/7 °C come massime) ma la pressione atmosferica ha toccato uno dei livelli più alti mai registrati negli ultimi decenni: 1045.7 hPa (pressione ridotta al livello del mare).

Già nei prossimi giorni tuttavia le temperature dovrebbero tornare a salire in particolar modo ad altitudini più elevate, mentre in pianura resteranno pressoché costanti con gelate estate nelle ore mattutine.

Per venerdì si attendono delle deboli perturbazioni che potrebbero portare piogge a bassa quota e piccole nevicate in montagna.