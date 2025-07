Valdilana, bacia in bocca una minorenne: è violenza sessuale ma prende 10 mesi di reclusione

VALDILANA – Un 39enne è andato a processo con rito abbreviato per aver baciato in bocca una minorenne di Valdilana. L’uomo, uno sconosciuto per la bambina, l’ha prima abbracciata e poi baciata, causandole uno shock. Per l’episodio il 39enne è stato denunciato per violenza sessuale. Dopo il processo con rito abbreviato che ha confermato l’accusa, l’uomo è stato condannato a soli 10 mesi di reclusione.

Il codice penale all’articolo 609 bis dice:

Il calcolo è presto fatto, anche considerando la pena minore, sei anni, due terzi in meno sono 2 anni, ovvero 24 mesi. Considerato il rito abbreviato che riduce di un terzo la pena, la condanna dovrebbe aggirarsi intorno ai 16 mesi. Non sono state considerate le attenuanti, di cui non abbiamo contezza.

