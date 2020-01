Confagricoltura Donna Alessandria organizza “Pane e pani”: incontri sulla panificazione

“Pane e pani” è il titolo degli incontri sulla panificazione organizzati da Confagricoltura Donna Alessandria, in collaborazione con ENAIP Alessandria, che si svolgeranno martedì 11 e 18 febbraio 2020 dalle ore 18 alle ore 21 presso ENAIP Alessandria in Piazza Santa Maria di Castello, 9 ad Alessandria.

Con la regia dello chef Mattia Piras ed il contributo di Luigina Bisoglio dell’Agri Bio Panificio Bisoglio Luigina di Lu Monferrato ed il Mulino Marino di Cossano Belbo (CN), i partecipanti riceveranno nozioni teoriche e pratiche sui grani tradizionali durante il primo incontro e sui grani alternativi (Triticum monococco – Enkir, Koresan, Farro, Segale) durante il secondo incontro. Al termine vi saranno degustazioni dei prodotti preparati.

“La donna si è sempre occupata degli aspetti legati all’alimentazione della propria famiglia e di chi frequenta la propria tavola. Gli agricoltori hanno nella loro mission quella di produrre cibi per nutrire la popolazione. Come donne coinvolte in agricoltura abbiamo ritenuto interessante declinare entrambe le nostre predisposizioni in questi incontri teorico-pratici sulle farine di vario genere, argomento di attualità per le intolleranze e le allergie che sono in continua crescita ma anche sempre più in voga per le caratteristiche organolettiche di ciascuno. Vi aspettiamo e ricordiamo che questi incontri sono aperti a tutti ma prevedono un numero di posti limitati, per cui invitiamo a segnalarci l’interesse al più presto” commenta la presidente di Confagricoltura Donna Alessandria, Michela

Marenco.

“L’Agenzia Formativa ENAIP Piemonte è accreditata presso la Regione per l’erogazione di corsi di formazione professionale e vanta un’esperienza di circa 40 anni nella formazione in ambito ristorativo-alberghiero e agroalimentare, per varie tipologie di utenza. L’eccellenza formativa che da sempre vogliamo che ci caratterizzi passa anche attraverso il lavoro di rete con le Associazioni del territorio e, non da ultimo, la possibilità di aggiornare le competenze in laboratori attrezzati e ben organizzati. Quest’anno il nostro Csf ha avuto l’opportunità di ristrutturare il laboratorio di cucina e di acquistare nuove attrezzature che siamo lieti di mettere a disposizione per collaborare nell’organizzazione ed erogazione di questi incontri sul tema della panificazione” afferma la direttrice di ENAIP Alessandria, Nicoletta Faccini.

Il costo di adesione alle due serate è di 50 euro.

Iscrizioni da effettuare entro il 7 febbraio 2020 direttamente alla segreteria dell’associazione Confagricoltura Donna Alessandria.

Per informazioni e iscrizioni: info@confagricolturalessandria.it e 0131 43151.