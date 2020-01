Sardine Torino, oggi cominciamo a valutare se e come essere presenti e partecipare a Comunali ’21

“A Torino si voterà tra circa un anno per le elezioni comunali e da qui oggi cominciamo a valutare se e come essere presenti e partecipare. Se non direttamente come movimento d’opinione forte, almeno come potenziale bacino elettorale che debba essere necessariamente consultato se si vuole governare in modo condiviso la nostra città nel prossimo quinquennio”. Così Mattia Angeleri, rappresentante delle Sardine torinesi, questo pomeriggio dal palco del Teatro Erba.

“Torino – ha detto Angeleri – non può essere la città che abbiamo vissuto negli ultimi anni. La sua emarginazione è stata costante in tutti i settori: economico, culturale, sociale. E la città che ha contribuito in modo determinante all’affermazione del nostro Paese nel mondo non può perdere le sue prerogative per paura di fare, di essere, per carenza di idee, coraggio e competenza”.