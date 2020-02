E’ morto durante un’assemblea Giuseppe Cerchio, storica figura della DC e del Pdl torinese

E’ morto ieri sera durante un’assemblea pubblica Giuseppe Cerchio, 77 anni, storica figura prima della DC torinese e poi del Pdl. Cerchio si trovava al centro comunale del Paluc, in strada del Pino, per partecipare ad un’assemblea sul tema sicurezza. Al momento di prendere la parola ha accusato un malore e si è accasciato. Subito soccorso da un medico presente in sala, ogni intervento è stato inutile.

Cerchio era nato nel 1942 a Moncalieri e negli anni è stato consigliere comunale a Chieri, poi consigliere regionale del Piemonte, assessore e vicepresidente Regionale. Dal 1995 era consigliere della Provincia di Torino, eletto con il Popolo delle Libertà, con incarichi di capogruppo e vicepresidente del Consiglio.

Moltissimi gli incarichi ricoperti sul territorio torinese.