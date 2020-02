Milan – Juve, per l’AIA il tocco di mano di Calabria sul tiro di Ronaldo è rigore

Dopo giorni di polemiche arriva la posizione dell’AIA, l’associazione arbitri sul calcio di rigore concesso dall’arbitro Valeri al 90′ della semifinale di andata di Coppa Italia tra Juve e Milan. Per i vertici degli arbitri è calcio di rigore ed è un episodio diverso da quello di Cagliari-Brescia che molti hanno ritenuto paragonabile.

Secondo l’AIA infatti in quel caso Cerri salta per colpire la palla, la manca e ricadendo viene colpito sul braccio dal pallone calciato dall’avversario. In questo caso invece Calabria salta per opporsi al tiro di Ronaldo e allarga braccia e gambe per aumentare la superficie del corpo. In entrambi i casi i giocatori erano di schiena ma cambia la dinamica dell’episodio e per gli arbitri è quello che conta. A Cagliari non era rigore, a Milano si.