Incendio in un palazzo a Novara: residenti bloccati dal fumo salvati dai vigili del fuoco

NOVARA – Nella notte scorsa un incendio è divampato all’interno di un palazzo a Novara, causando momenti di grande paura per i residenti. Le fiamme, originate in un piano inferiore, hanno generato un denso fumo che si è rapidamente diffuso nella tromba delle scale, bloccando l’uscita agli abitanti dei piani superiori, dal quarto al sesto.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato fondamentale per mettere in sicurezza le persone rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni. Sul posto sono arrivate tre squadre di pompieri, che hanno utilizzato l’autoscala per raggiungere i piani più alti e soccorrere i residenti.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma l’incendio ha provocato ingenti danni al palazzo.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

