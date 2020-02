Conferenza episcopale smentisce fake new: non c’è niente di definitivo riguardo alle funzioni religiose

La conferenza episcopale deve purtroppo smentire una fake new che gira in rete riguardo alle funzioni religiose in Piemonte dopo la diffusione del nuovo coronavirus Covid-19. Non c’è nulla di certo e non è stato dato alcun via libera alle messe.

Sta girando in rete un comunicato dei “Vescovi delle diocesi della Regione Piemonte” – firmatario Mons. Nosiglia – in cui si annunciano

misure circa le funzioni religiose in relazione al corona virus. Questo comunicato è un falso. La Conferenza episcopale non ha mai

diffuso documenti di questo genere. Il testo, inoltre, contiene evidenti errori di linguaggio ecclesiale. Ci troviamo infatti davanti a un palese e pericoloso caso di manipolazione dell’informazione e dell’opinione pubblica. La verità è che i vescovi del Piemonte sono in attesa di conoscere le disposizioni delle competenti autorità nazionali e regionali per diramare le disposizioni necessarie alle comunità cristiane.