Coronavirus, ritorno a scuola in Piemonte il 4 marzo. Cirio: dipende se ci saranno le condizioni | Video

🔴 #coronavirus PIEMONTE AggiornamentoIl Piemonte non è stato incluso dal Decreto approvato oggi dal premier Conte tra le aree per le quali sono state previste misure più restrittive e pertanto, secondo quanto previsto dalGoverno nazionale, domani le scuole piemontesi potrebbero riaprire. Io ho però deciso di adottare una linea di maggior prudenza. Questo alla luce soprattutto della vicinanza con la Lombardia, regione più colpita in Italia dal Coronavirus, e dalla necessità di contestualizzare ogni valutazione anche su questo aspetto. Pertanto in Piemonte l’attività delle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativi dell’infanzia, della formazione superiore e dei corsi professionali, è ancora sospesa almeno fino a martedì. Questo prevede il testo dell’ordinanza che ho firmato stasera, un atto assunto in autonomia rispetto alle disposizioni del Governo, ma comunque di concerto con il Ministro della Sanità. Le due giornate serviranno per unintervento straordinario di igienizzazione delle scuole, come annunciato ieri insieme al direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Soltanto martedì, sentito il parere tecnico e scientifico dell’Istituto superiore di sanità sull’evoluzione del contagio, la Regione deciderà se riaprire completamente le scuole piemontesi o se prorogare la sospensione dell’attività didattica a tutela della salute dei nostri studenti.