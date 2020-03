Coronavirus in Piemonte: le scuole non riaprono, attività didattica sospesa fino all’8 marzo

In Piemonte le scuole non riaprono mercoledì 4 marzo. Rimarranno ancore chiuse per l'emergenza Coronavirus. L'annuncio arriva via Facebook dal Comune di Alessandria al termine della riunione in Regione: "Si è appena concluso, presso la sede della Regione Piemonte a Torino , l’incontro del presidente, Alberto Cirio , con i sindaci dei comuni capoluogo, i presidenti delle Province ed i Prefetti per le determinazioni relative al prolungamento della sospensione delle lezioni scolastiche, nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio piemontese. Per il Comune di Alessandria ha partecipato il vicesindaco, Davide Buzzi Langhi. La Regione Piemonte chiederà al Governo centrale e all’Istituto Superiore di Sanità la proroga della sospensione dell’attività didattica fino alla giornata di sabato 7 marzo. Si resta in attesa della relativa ordinanza ministeriale. Venerdì 6 marzo si terrà un ulteriore incontro per fare il punto della situazione per la settimana successiva". Grimaldi (LUV): Prevale il principio di precauzione, con le poche risorse a disposizione rispondiamo subito all'emergenza cultura “La chiusura delle scuole e le misure che vengono e verranno prese servono a evitare l'aggravarsi di una situazione che al momento grave non è. Il principio di precauzione è al centro delle scelte della Regione, perché i numeri in Piemonte in 10 giorni potrebbero ancora aumentare, ma soprattutto è importante che non si creino focolai e che si tengano sotto controllo i numeri dei posti (271 circa) in terapia intensiva” – dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, in merito agli effetti dell’Ordinanza sul contenimento del COVID-19 e alle successive decisioni della Regione. Oggi infatti il Piemonte ha proposto il prolungamento della chiusura delle scuole fino a lunedì, perché, in assenza di una “zonizzazione” del territorio regionale, almeno per le scuole si è ritenuto necessario perseguire un principio di precauzione maggiore.