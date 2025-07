Baustelle e Lucio Corsi per la chiusura del Flowers Festival

COLLEGNO – Chiusura con il botto per il Flowers Festival 2025, che è riuscito anche nell’impresa di recuperare la data con Lucio Corsi e Baustelle.

Sold out previsto, dato il peso di entrambi gli artisti ad un unico ticket, ulteriore risposta del Festival al caro biglietti. Lucio Corsi, il nostro pazzo menestrello, reduce dal grande successo a Sanremo e dalla vittoria del Premio Tenco per Volevo essere un duro, ha aperto il live da par suo, proponendo il suo mix di glam e folk d’autore, atmosfere malinconiche e testi surreali, capaci di coinvolgere subito il pubblico in uno sguardo sospeso, tra poesia e ironia. Ma è stata tanta l’energia sprigionata dalla sua chitarra e dalla sua passione per il glam, come le camminate e l’immersione nel suo pubblico, ormai diventato incredibilmente numeroso.

A seguire, i Baustelle hanno celebrato i 25 anni di carriera con brani dal loro nuovo album “El Galactico”, ispirato alla California anni ’60, alternati ai pezzi più amati del loro repertorio.

Lo spettacolo che vede ormai una solida band sostenere il trio Bianconi, Bastreghi e Brasini, ha visto un concentrato dei loro grandi successi aperti dai nuovi brani dell’ultimo disco. Caldo in tutti senso lo show, animato dallo stile di Bianconi e dall’energia di Rachele Bastreghi sempre pronta a guadagnarsi il fronte palco per cantare con il pubblico i loro ritornelli più famosi.

Una bella chiusura per il Flowers Festival, che rilancia annunciando già una data per il prossimo anno, ovvero Caparezza che farà tappa nel cortile delle Lavanderie Vapore del Parco della Certosa di Collegno. Ci vediamo l’anno prossimo.

Foto e report Paolo Pavan/QP.

