E’ morta a 81 anni Suor Germana, la cuoca di Dio che fondò a Torino il Punto Familia

E’ morta a 81 anni Suor Germana, famosa per i suoi libri di cucina, con cui raggiunse anche il successo televisivo. In realtà Suor Germana ha una storia molto più lunga e complessa. Nata in Veneto, Martina Consolaro a 19 anni entrò nel Famulato Cristiano, che poi lasciò nel 1990 per entrare nell’Ordo Virginum a Torino nel 1994. A Torino cominciò anche la pubblicazione dei suoi libri di ricette di cucine, dopo aver fondato nel 1963 il Punto Familia, nel quale si occupò per anni di seguire le coppie di fidanzati a cui insegnava (anche) proprio a cucinare. Suor Germana è morta sabato a Varese. La notizia è stata comunicata dai fratelli.