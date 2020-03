13 marzo h 19:30: salgono in Piemonte a 46 i decessi da coronavirus. Il via alla sperimentazione del test rapido “DiaSorin”

Altre tre persone positive al nuovo coronavirus sono morte nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 marzo: 2 persone della provincia di Torino e 1 della provincia di Alessandria. I positivi in Piemonte alle 19:30 di oggi sono 840 così suddividi: 305 a Torino, 136 ad Alessandria, 70 ad Asti, 48 a Novara, 48 a Biella, 40 a Cuneo, 29 a Vercelli, 29 nel Verbano Cusio Ossola, 23 provenienti da fuori regione. Rimangono 112, che sono in fase di attribuzione territoriale.

I ricoverati in ospedale sono 691, di cui 135 in terapia intensiva. Sono 103 le persone positive in isolamento domiciliare, perché le loro condizioni non richiedono cure ospedaliere. I tamponi eseguiti finora sono 3105, di cui 2230 negativi.

L’Unità di crisi della Regione Piemonte ha deciso di iniziare la sperimentazione del nuovo test rapido per la ricerca del Sars-Cov-2 prodotto dalla “Diasorin” di Saluggia (Vc) che ridurrebbe di 5 ore i tempi di risposta del risultato, da sei a un’ora soltanto.