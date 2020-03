Ridotti per il coronavirus i treni di Italo fino al 3 aprile 2020

Anche Italo, in esecuzione delle disposizioni impartite dal Governo per l’emergenza sanitaria COVID-19, ha rimodulato la propria offerta di viaggi sui treni ad alta velocità cancellando molti servizi commerciali fino al 3 aprile 2020.

L’offerta rimodulata è disponibile a questo link oppure occorre chiamare il numero 060708 per qualsiasi informazione.

Inoltre

le Lounge “Italo Club” saranno chiuse;

i servizi di caring a bordo treno non saranno erogati;

sono state impartite istruzioni specifiche per il personale di bordo nonché dotazione di equipaggiamento protettivo (mascherine da utilizzare in casi specifici, guanti monouso e disinfettante per le mani);

sono in corso attività straordinarie di pulizia specifica a bordo dei treni con materiale disinfettante;

saranno rimborsati, secondo le modalità visibili di seguito, i viaggi da realizzarsi entro il 3 aprile 2020.

Per i viaggi da e per Lombardia, Veneto e Emilia Romagna sono rimborsabili i biglietti acquistati entro il 2 marzo 2020, mentre per i viaggi da e per qualsiasi altra zona del territorio nazionale sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 9 marzo 2020 (incluso).

Tutti i passeggeri interessati dalla rimodulazione dell’offerta per emergenza sanitaria potranno richiedere il rimborso richiedendo il rimborso integrale del biglietto tramite Voucher utilizzabili per nuovi acquisti di biglietti relativi a viaggi da effettuarsi entro un anno dall’emissione del Voucher stesso.

La richiesta può essere effettuata direttamente sul sito web accedendo al form Reclami nella sezione Assistenza disponibile al link www.italotreno.it/rimborsoemergenza (disponibile solo da sito desktop).

Nel form sarà necessario selezionare la Categoria “Rimborso per emergenza sanitaria 2020”. In caso di richiesta per più viaggi o per viaggi andata e ritorno sullo stesso codice biglietto, è necessario fare una richiesta per ogni viaggio indicando il relativo numero di treno.