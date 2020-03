Coronavirus in Piemonte: dopo tre settimane crescono malati e deceduti, ma il sistema tiene

Sono oramai passati più di 20 giorni, per essere precisi 22, dall’inizio anche in Piemonte della crisi legata all’epidemia di Coronavirus. La situazione è difficile, anche se non così difficile come ad esempio in Lombardia.

Occorre continuare a restare a casa e non uscire se non per situazioni inderogabili fino alla fine dell’emergenza.

Per fare il punto della situazione abbiamo analizzato i dati resi disponibili attraverso i dati disponibili pubblicamente dalla mappa della diffusione del coronavirus realizzata dalla Protezione Civile.

Il numero di casi in Piemonte continua a crescere, ma il tasso di crescita che ha cominciato a crescere esponenzialmente dal 6 marzo ha iniziato a rallentare.

I deceduti stanno crescendo ma negli ultimi giorni sfasati di una settimana – 10 giorni dall’inizio del picco degli infetti.

Analogamente sono cresciuti i ricoverati in terapia intensiva, che però sono ancora una quantità di pazienti gestibili dal sistema sanitario del Piemonte.

Allo stesso modo crescono i malati che sono stati ospedalizzati

I dati utilizzati