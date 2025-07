Lite fra vicini degenera: aggredisce i Carabinieri, arrestato 48enne a Casale Monferrato

CASALE MONFERRATO – Una banale lite di vicinato si è trasformata in una pericolosa aggressione ai danni dei Carabinieri intervenuti sul posto. I militari sono stati chiamati nella serata di domenica 6 luglio per sedare un acceso diverbio tra due uomini in un condominio del centro cittadino.

Giunti al civico indicato, i militari della Gazzella hanno trovato due uomini che stavano discutendo animatamente. Uno dei due, un 48enne residente nello stabile, è apparso da subito particolarmente agitato: prima ha minacciato il suo vicino, un uomo più giovane, poi ha rivolto insulti e minacce anche ai Carabinieri, arrivando a fare riferimento all’uso di armi.

I militari hanno cercato di riportarlo alla calma, invitandolo a rientrare in casa. A quel punto, nel rispetto della procedura, hanno effettuato una perquisizione per accertarsi dell’eventuale presenza di armi nell’abitazione. Durante i controlli è stata rinvenuta una pistola ad aria compressa, ritirata a scopo cautelativo.

Per l’uomo sono scattate le manette. Il 48enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito durante l’intervento, ma l’episodio ha richiesto un intervento deciso per evitare conseguenze più gravi.

