Mazzette sulla sanificazione per coronavirus a Nichelino, nei guai un dipendente comunale

I militari del Nucleo di Polizia economico finanziaria hanno arrestato due persone e sequestrato due mazzette, ottomila euro in tutto, in tagli da 10, 20 e 50 euro, a Nichelino. Erano il passaggio di denaro tra un dipendente del comune di Nichelino e quello di un’azienda di pulizie. I due si erano accordati per l’ampliamento dell’appalto comunale, con sanificazioni extra da affidare senza bisogno di un’altra gara, sfruttando proprio le possibilità offerte dall’emergenza coronavirus. La guardia di finanza però li stava già seguendo perchè aveva già avviato un’inchiesta sul presidente della commissione della Gara regionale centralizzata per l’affidamento dei servizi di pulizia di immobili e servizi accessori a ridotto impatto ambientale per Regione Piemonte. In quella gara era stata favorita una ditta pugliese, nella quale aveva lavorato il figlio del funzionario comunale (e presidente della commissione) risultato infedele.