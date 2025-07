Torino nella morsa del Foehn: raffiche fino a 76 km/h, alberi caduti e incendi nel Torinese

TORINO — Raffiche di Foehn molto forti si stanno abbattendo sul capoluogo piemontese, toccando punte di 76 km/h, causando cadute di alberi e disagi diffusi, ma fortunatamente senza feriti né danni a veicoli.

Tra gli episodi più significativi, la caduta di un albero in corso San Maurizio, ieri pomeriggio, proprio davanti all’Istituto Avogadro, e un altro crollo nel giardino Croce Verde di via Tofane, nei pressi dell’ospedale Martini. In entrambi i casi, l’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti in diverse zone della città e nei comuni limitrofi per rimuovere alberi pericolanti e prevenire ulteriori rischi.

Il vento ha alimentato anche la preoccupazione per incendi boschivi: due focolai, uno in direzione Ivrea e l’altro verso Pinerolo, sono stati domati, ma resta alta l’allerta viste le condizioni climatiche. Più complicato invece l’intervento ad Angrogna, in località Vaccera, dove le fiamme divampate in alcuni container hanno richiesto ore di lavoro ai soccorritori, resi difficili proprio dalle forti raffiche.

