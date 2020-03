Coronavirus, il Presidente Cirio spiega il Decreto del governo e l’ordinanza della Regione Piemonte

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha spiegato in una serie di video come verranno applicati il decreto del Presidente del Consiglio Conte sulla chiusura delle attività produttive e l’ordinanza della Regione Piemonte decisa sabato per combattere la diffusione del coronavirus.

Prima parte.

🔴 #Coronavirus PIEMONTE – Aggiornamento (1^ parte) Posted by Alberto Cirio on Sunday, March 22, 2020

Seconda parte

🔴 #Coronavirus PIEMONTE – Aggiornamento (2^ parte) Posted by Alberto Cirio on Sunday, March 22, 2020

Terza parte