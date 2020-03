Coronavirus, secondo l’Einaudi Institute for Economic la data di “contagi zero” del Piemonte potrebbe essere il 15 aprile

Potrebbe essere il 15 aprile il giorno dei “contagi zero” in Piemonte. Lo dice una ricerca dell’Einaudi Institute for Economic, che ha effettuato un’analisi delle curve epidemiche. La data cambia da regione a regione ed è soggetta a molte variabili. Quella del 15 aprile per il Piemonte è la previsione più ottimistica. Seguendo questa curva, la più ottimistica, Liguria, Basilicata e Umbria potrebbero essere “pulite” già il 7 aprile, mentre la Toscana sarebbe l’ultima e dovrebbe aspettare il 5 maggio.