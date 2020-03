Newlat compra la maggioranza di Centrale del Latte

Newlat Group S.A. ha sottoscritto un contratto di compravendita, in qualità di acquirente, con Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., in forza del quale Newlat Group acquisterà 6.473.122 azioni ordinarie di Centrale del Latte d’Italia (“CLI”), rappresentative del 46,24% del capitale sociale e dei diritti di voto a fronte del pagamento, per ogni tre Azioni CLI oggetto di Compravendita, di un corrispettivo complessivo pari a Euro 3,00 e n. 1 azione ordinaria di Newlat Food detenuta da Newlat Group, corrispondente a un corrispettivo unitario per ciascuna Azione CLI oggetto di Compravendita pari a Euro 1,00 e n. 0,33 azioni ordinarie Newlat Food. L’operazione permetterà ai Venditori di divenire soci di Newlat Food con una partecipazione complessiva, prima del futuro aumento di capitale sociale a servizio dell’OPAS (come di seguito definita), del 5,30%.

L’operazione non è subordinata ad alcuna condizione sospensiva. Newlat Group e i Venditori prevedono di eseguire la compravendita delle Azioni CLI oggetto di Compravendita in data 1° aprile 2020.

CLI è una società attiva nella produzione e commercializzazione di circa 120 prodotti che vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt e alle bevande vegetali che vengono distribuiti con i marchi TappoRosso, Mukki, Tigullio e Vicenza sui territori di riferimento attraverso oltre 16.000 punti vendita sia della grande distribuzione sia del commercio tradizionale, le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR.

L’operazione è finalizzata al consolidamento del mercato lattiero-caseario italiano, attraverso l’integrazione di due tra i principali operatori del settore, come Newlat Food e CLI, che presentano importanti elementi di complementarietà come posizionamento geografico, oltre ad un significativo potenziale sinergico. Il progetto industriale prevede che CLI diventi la piattaforma di riferimento per l’intero mondo lattiero-caseario dell’entità risultante dall’operazione facendo leva, tra l’altro, sulle filiere produttive di alta qualità regionali della Toscana e del Piemonte e sulla continuità manageriale rappresentata da tutti i manager e collaboratori che saranno convolti nell’importante progetto di crescita sotto la guida di Angelo Mastrolia, Presidente esecutivo di Newlat Food, ed Edoardo Pozzoli, già Direttore Generale e attuale amministratore di CLI.

L’acquisizione della quota di maggioranza di CLI rientra perfettamente nei piani e nelle tempistiche previste dalle strategie di sviluppo per linee esterne e di utilizzo del capitale preannunciate in fase di IPO, permettendo così alla Società di raggiungere la soglia di fatturato pari ad Euro 500 milioni.

Grazie alla combinazione industriale di Newlat Food e CLI, il Gruppo rappresenterà il terzo operatore italiano del settore Milk & Dairy e vanterà una capacità produttiva completa e competitiva. Inoltre, sono state individuate una serie di sinergie di varia natura che, una volta implementate, porteranno ad efficienze sostanziali nel breve termine. Uno dei punti fondamentali sarà la complementarietà dei brand e dei territori nonché le relative filiere produttive di alta qualità, come quella toscana, vero fiore all’occhiello anche per i prodotti biologici, potendo così offrire ai consumatori italiani una gamma di prodotti unici con brand storici e di grande rilevanza territoriale.

Newlat Group ha altresì manifestato la volontà di cedere, alla Data di Esecuzione e con efficacia dalla medesima Data di Esecuzione, a Newlat Food le Azioni CLI oggetto di Compravendita che saranno acquistate da Newlat Group ai sensi del Contratto, nonché ulteriori n. 187.120 azioni ordinarie di CLI, rappresentative dell’1,34% del capitale sociale di CLI, attualmente già detenute da Newlat Group per un totale di n. 6.660.242 azioni ordinarie di CLI, rappresentative del 47,58% del capitale sociale (la “Partecipazione Rilevante CLI”), ai medesimi termini economici di cui al Contratto e, pertanto, dietro pagamento da parte di Newlat Food del Corrispettivo.

Newlat Food ha già avviato le attività volte a valutare l’operazione di acquisto da Newlat Group della Partecipazione Rilevante CLI a fronte del pagamento del Corrispettivo, coinvolgendo altresì il Comitato Parti Correlate della Società, in quanto tale acquisto configura un’operazione di maggiore rilevanza con una parte correlata ai sensi della procedura parti correlate adottata dalla Società.

Alla Data di Esecuzione, per effetto dell’acquisizione della Partecipazione Rilevante CLI, Newlat Food sarà tenuta a lanciare un’offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (l’“OPAS”) sulle rimanenti azioni ordinarie CLI, ai sensi e in conformità alla normativa applicabile, al medesimo Corrispettivo corrisposto a Newlat Group (nonché al medesimo Corrispettivo corrisposto da Newlat Group ai Venditori) e, pertanto, pari a n. 0,33 azioni ordinarie Newlat Food di nuova emissione ed Euro 1 per ciascuna azione ordinaria CLI che sarà portata in adesione all’OPAS.

Si segnala, altresì, che in data odierna Newlat Food ha sottoscritto un accordo rilevante, per quanto occorrer possa, ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 58/98 con Edoardo Pozzoli, già amministratore e Direttore Generale di CLI, ai sensi del quale, inter alia, la medesima si è impegnata, subordinatamente all’acquisto della Partecipazione Rilevante CLI, a inserire il nominativo di Edoardo Pozzoli nella lista di candidati che Newlat Food intenderà presentare, in conformità alla disciplina applicabile, per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di CLI per cui è stata convocata l’assemblea degli azionisti di CLI per il giorno 29 aprile 2020. Le informazioni essenziali relative a tale accordo redatte ai sensi dell’art. 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 1999 saranno rese disponibili sul sito internet di CLI entro i termini di legge.