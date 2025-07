Domani pomeriggio riaprirà il Colle della Maddalena dopo le colate di fango e detriti del 30 giugno

ARGENTERA – Alle ore 17:00 di domani, venerdì 11 luglio, Anas riaprirà al transito la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” tra Argentera (CN) e il confine di Stato con la Francia.

La strada statale 21 in quel tratto è chiuso dal pomeriggio di lunedì 30 giugno in seguito al distacco di sei colate di fango e detriti che hanno invaso la carreggiata a monte del Comune di Argentera. Avviati tempestivamente i sopralluoghi tecnici sui versanti – per escludere lo scivolamento di ulteriore materiale – e lo sgombero dei detriti dal piano viabile, gli interventi sono proseguiti nei giorni a seguire per consentire la riapertura al traffico del collegamento internazionale nel più breve tempo possibile.

Le attività di pulizia hanno interessato anche gli scoli idrici al di sotto della strada, intasati dal materiale franato. Inoltre, si è reso necessario posizionare i new jersey in cemento per un tratto di circa 100 metri in sostituzione delle barriere laterali divelte da una delle frane. I new jersey resteranno in loco fino alla ricostruzione del cordolo (base in cemento armato) su cui saranno installate le nuove barriere di protezione.

Le operazioni di messa in sicurezza della SS21 per il ripristino della circolazione proseguiranno fino alla riapertura di domani. Nei giorni a seguire saranno eseguiti ulteriori interventi di finitura senza interessare la viabilità lungo la statale.

