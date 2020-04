“I topi 2”, la seconda stagione della serie tv ideata da Antonio Albanese interamente realizzata a Torino: da oggi su RaiPlay

La seconda stagione della serie televisiva ideata, diretta e interpretata da Antonio Albanese sarà disponibile a partire da questa sera su RaiPlay e su Rai3 dal prossimo 18 aprile.

Proprio come la prima stagione realizzata a Torino nel 2018 “I topi 2” – che racconta, sbeffeggiandola, la mafia e le sue regole – è una coproduzione Rai Fiction – Wildside, parte di Fremantle, in collaborazione con la Direzione Produzione Tv – Centro di Produzione Rai di Torino e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

La comedy racconta le gesta dell’eccentrico e sconclusionato latitante Sebastiano, interpretato appunto da Antonio Albanese e vede la presenza nel cast di Nicola Rignanese, Lorenza Indovina, Tony Sperandeo, Michela De Rossi, Andrea Colombo e Clelia Piscitello, insieme agli attori piemontesi Jennifer Melchor, Claudia Penoni, Elena Aimone, Franco Pellicone e Valeria Cavalli.

Luogo principale dell’azione è nuovamente la villetta di Sebastiano – fornita di numerosi sistemi di allarme, telecamere e di una fitta rete di cunicoli sotterranei e percorsi segreti che conduce all’esterno – ricostruita presso gli Studi Lumiq che hanno ospitato 5 delle 7 settimane di riprese svoltesi svoltesi dal 23 settembre al 9 novembre 2019.

Oltre ai teatri di posa di corso Lombardia, le riprese in esterna (2 settimane in totale) si sono svolte presso la Chiesa Spirito Santo (piazza Corpus Domini), Galleria Umberto I, l’IRV – Poveri Vecchi di Corso Unione Sovietica, oltre a svariate location private.

Le riprese hanno inoltre visto l’impiego di maestranze locali in tutti i reparti: la quasi totalità dei professionisti impiegati sul set (66 su un totale di 76 figure) era costituita da lavoratori piemontesi. Tra i locali, la metà era composta da personale del Centro di Produzione Rai di Torino: tra questi segnaliamo – nel ruolo di capo reparto: Riccardo Topazio alla fotografia, Carola Fenocchio ai costumi, Maurizio Zecchin alla scenografia e Dario Tamburro al suono.

“L’uscita della seconda serie della fiction con Antonio Albanese – dice il direttore del Centro di Produzione Tv Rai di Torino, Guido Rossi – è per noi un motivo di grande orgoglio perché è un progetto al quale abbiamo aderito con passione e convinzione, come testimonia il lavoro della “squadra” di una quarantina di lavoratori della Rai di Torino che hanno contribuito a realizzarla concretamente. E vorrei interpretare l’uscita de I Topi 2 anche come motivo di speranza per superare, tuti insieme, questo difficile momento e poter tornare presto a realizzare prodotti di fiction di qualità: una strada nella quale Rai e il Cptv torinese credono fortemente”.

Secondo il Presidente di Film Commission Torino Piemonte Paolo Damilano, “I TOPI 2 rappresenta una importante riconferma per la comedy italiana di qualità e per il nostro territorio che ha nuovamente mostrato un’efficace collaborazione con il Centro di produzione Rai di Torino. Soprattutto in questo momento la visione in anteprima su Rai Play è il migliore degli strumenti per valorizzare il lavoro svolto e per consentire al progetto la visibilità e la fruibilità che merita”

Foto: Claudio Iannone