Coronavirus, Cirio: in Piemonte manca la medicina del territorio, la costruiremo

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ospite di Uno Mattina su Rai Uno, ha parlato della fase 2 che il Piemonte si accinge ad affrontare, anche dal punto di vista sanitario: “C’è una fase 2 dell’economia, ma anche della sanità. La prima cosa che costruiremo in Piemonte nei prossimi giorni, non ricostruiremo ma costruiremo, sarà la medicina territoriale perché serve non solo per il coronavirus, ma per tutto”.

Cirio ha insistito sulle lacune esistenti nel sistema sanitario del Piemonte: