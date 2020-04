Secondo i dati di ISTAT disponibili in Piemonte i morti sono cresciuti mediamente del 75% nel mese di marzo 2020 rispetto all’anno precedente

L’Istat dall’inizio dell’epidemia da coronavirus – covid19 ha iniziato a produrre e diffondere statistiche tramite il suo sito sulla mortalità in Italia. Uno dei dati disponibili grazie alle sinergie attivate con il Ministero dell’Interno tramite l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) permette di diffondere i dati relativi alla mortalità generale di una parte dei comuni subentrati nell’ANPR, che a oggi ammontano a 5.909, circa tre quarti del totale dei comuni italiani.

I dati riguardano non un campione scelto secondo canoni di rappresentatività statistica ma una selezione di 1.689 comuni operata sulla base di una valutazione della completezza e della tempestività delle informazioni raccolte.

Di questi 201 sono i comuni piemontesi coinvolti nell’analisi su un totale di 1181 comuni nella regione Piemonte.

I dati pubblicati sono relativi alla mortalità dal primo marzo al 4 aprile 2020 confrontati con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente.

La prima tabella riassume i dati aggregati provincia e ci dice che i dati più impressionanti forniti dall’ISTAT fanno riferimento alla provincia di Biella con una crescita dei morti del 121%, seguita dalla provincia di Alessandria in cui i morti sono cresciuti del 103%. Molto elevate anche le variazioni in provincia di Vercelli e di Novara rispettivamente +95,7% e +80,8%.

Il dato regionale medio del Piemonte è stato +75,2%.

Tabella 1 : variazione dei decessi in Piemonte dal primo marzo al 4 aprile 2019 – 2020 suddivisi per provincia

Area territoriale 2019 2020 variazione variazione % Totale Torino 591 871 280 47,4% Totale Vercelli 94 184 90 95,7% Totale Novara 271 490 219 80,8% Totale Cuneo 260 437 177 68,1% Totale Asti 129 202 73 56,6% Totale Alessandria 403 818 415 103,0% Totale Biella 160 354 194 121,3% Totale VCO 102 165 63 61,8% Totale Piemonte 2010 3521 1511 75,2%

Se invece si analizzano i dati comune per comune troviamo comuni con pochi abitanti in cui per l’epidemia i deceduti sono cresciuti di un fattore da 5 a 10 volte.

A Novara i morti sono cresciuti da 122 a 203 pari a un +66,4%. A Tortona si è passati da 26 a 122 con ua vertiginoso crescita del +369,2%. A Biella si è passati da 44 a 112 morti pari al 154,5%.

Tabella 2 : variazione dei decessi in Piemonte dal primo marzo al 4 aprile 2019 – 2020 suddivisi per comune