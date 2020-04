In una nota i I parlamentari del PD del Piemonte chiedono ad Alberto Cirio di sostituire Mario Raviolo: “Il rifiuto di rinforzi di personale sanitario da parte della Regione Piemonte è incredibile, visto che medici e infermieri servono come il pane, a domicilio, nelle residenze per anziani e anche negli ospedali. A questo punto Cirio e Icardi devono solo fare una cosa: sostituire Raviolo e riorganizzare la loro sgangherata e improbabile Unità di crisi.”