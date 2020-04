Il 22 aprile un evento online per celebrare in Piemonte la prima giornata regionale dell’invecchiamento attivo

Il 22 Aprile 2020 si celebra la prima giornata regionale dell’invecchiamento attivo che è stata istituita dalla Legge regionale 9 aprile 2019, n. 17. Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo nella data del giorno della nascita di Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la medicina.

Per ricordare e celebrare questa ricorrenza,in un periodo particolarmente difficile per gli over65 per la pandemia da ‘coronavirus’ – Covid19 che ha falcidiato i meno giovani è organizzato e proposto un evento online dal titolo ‘Verso un Rinascimento Sociale’.

L’evento vuole ricordare e diffondere la necessità di promuovere e diffondere la valorizzazione del ruolo delle persone anziane nella comunità e la promozione di una loro sempre più attiva partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, anche attraverso la diffusione e la promozione degli strumenti del digitale e della costruzione di comunità online che tengano in contatto gli over65.

L’evento verrà trasmesso in streaming a partire dalle ore 11 del 22 aprile da www.quotidianopiemontese.it in particolare dal blog Over 65 e da www.massa-critica.it e dai relativi social oltre che dai diversi partner dell’iniziativa.

Durante l’evento verrà anche presentato il progetto Seniores Online.

Per ritornare alla normalità occorre pianificare l’innovazione sociale che ci guiderà verso il ritorno alla socialità dopo il distacco sociale, verso un vero ‘rinascimento sociale’.

In questo periodo ognuno di noi ha trovato nuove direttrici delle proprie relazioni sociali, affettive e utilitaristiche che hanno modificato i comportamenti e motivato una riflessione sulle priorità e sul proprio modo di essere.

Parteciperanno all’evento