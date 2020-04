Carrefour chiede la cassa integrazione per 1762 dipendenti in Piemonte

Carrefour ha comunicato ai sindacati la richiesta di cassa integrazione per 4.472 dipendenti concentrati nelle regioni del Nord Italia, quelle più colpite dall’emergenza coronavirus. La regione più colpita è proprio il Piemonte, con 1762 dipendenti, segue la Lombardia con 1449. Carrefour, che ha deciso di approfittare della cassa in deroga prevista dal decreto Cura Italia, comunica che la cassa integrazione inizierà lunedì prossimo e andrà avanti fino al 31 agosto. Periodo massimo di nove settimane per gli ipermercati di Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana, Lazio e Sardegna. Tredici settimane per gli ipermercati di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna.