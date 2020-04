Rubato un defibrillatore nella sede di Neuropsichiatria Infantile della Asl di Torino

“Un atto vile messo a segno a Torino” ha dichiarato Marcello Segre Presidente dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus “ignoti nella notte sono entrati con una effrazione nella palazzina al civico 203 di Via Stradella sede del Servizio Emergenza Anziani, Centro Salute Mentale e Neuropsichiatria Infantile dell’ASL Città di Torino rubando dalla teca a muro nel pianerottolo del primo piano un defibrillatore marca Philips modello Frx matr B14F00170. Il prezioso strumento salva vita era stato donato nel 2014 grazie a Specchio dei Tempi al Servizio Emergenza Anziani che si occupa di bisogni impellenti per gli anziani come visite mediche e terapie nonché nell’organizzare eventi e gite. Tutti i defibrillatori sono registrati nel portale Regione Piemonte per l’eventuale utilizzo anche in caso di soccorso” sottolinea Marcello Segre “non hanno un mercato essendo tracciati e facilmente riconducibili al proprietario. Confidiamo nelle forze dell’ordine che come in recenti casi (Farmacia Piazza Galimberti Gennaio 2020) sono riusciti a risalire agli autori del gesto vigliacco. Chiediamo un pentimento” esorta Marcello Segre” e quindi di restituire l’apparecchiatura che può salvare delle vite invitando chiunque ne abbia notizie a informare tempestivamente le autorità”