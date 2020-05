Muoversi in modo sano: parte il primo tavolo dell’Assemblea Popolare ‘Torino dopo il Coronavirus’

Il primo Tavolo di lavoro dell’Assemblea Popolare “Torino dopo il coronavirus” si svolgerà in due momenti, giovedì 7 e sabato 9 maggio, in modalità online per rispettare le misure di distanziamento fisico. Il tema del Tavolo sarà “Muoversi in modo sano” e affronterà il tema della mobilità declinato in mobilità attiva, trasporto pubblico, gestione di traffico e logistica, con il contributo di esperte ed esperti del settore e la partecipazione dei cittadini interessati al cambiamento della mobilità a Torino.

L’obiettivo del tavolo è l’elaborazione di proposte per dimezzare le emissioni entro il 2030, e nel contempo ridurre le diseguaglianze e aumentare i posti di lavoro nel settore dell’economia circolare.

Giovedì 7 maggio, dalle 18.00 alle 19.30 si terrà un seminario informativo, durante il quale alcuni esperti introdurranno i temi di discussione: mobilità attiva, trasporto pubblico, gestione di traffico e logistica.

Introdurrà i lavori Paolo Marchetti di Extinction Rebellion Piemonte, che descriverà lo strumento dell’Assemblea Popolare per la partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni.

Domenico De Leonardis, economista ambientale dell’ARPA Piemonte presenterà un quadro sintetico dei principali dati sulla mobilità a Torino.

Valentina Rappazzo, ricercatrice in Trasporti presso il Politecnico di Torino parlerà delle grandi sfide del trasporto pubblico locale e delle opzioni di sviluppo per il trasporto pubblico a Torino.

Paolo Ruffino, urbanista ed economista della società olandese Decisio parlerà del ruolo della mobilità attiva nell’ambito della gestione degli spostamenti e della logistica urbana.

Jacopo Scudellari, pianificatore territoriale, ha collaborato con il Politecnico di Torino, parlerà delle strategie di riduzione del traffico veicolare privato, considerando il ruolo potenziale dei veicoli a guida autonoma.

Maria Cristina Caimotto, ricercatrice presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino parlerà degli aspetti legati alla comunicazione e al cambiamento culturale per la trasformazione della mobilità urbana.

Modera Elisa Gallo, Bike Pride Fiab Torino

Il seminario sarà trasmesso on line sulla pagina Facebook dell’Assemblea Popolare.

Sabato 9 maggio dalle 10 alle 12.30 si terrà il tavolo di discussione aperto alle cittadine e ai cittadini sui temi della mobilità attiva, del trasporto pubblico, della gestione di traffico e logistica.

Per ragioni organizzative il tavolo sarà aperto a un massimo di 80 partecipanti che verranno suddivisi in 10 tavoli, coordinati da un facilitatore e supportati da un redattore che avrà lo scopo di raccogliere i risultati della discussione.

L’obiettivo dei tavoli sarà quello di preparare proposte di azioni da mettere al centro dell’agenda politica cittadina. Le proposte emerse dai tavoli di lavoro saranno poi riviste dagli esperti coinvolti e messe a disposizione dei partecipanti per i commenti e l’approvazione finale.

Per partecipare ai tavoli di lavoro è necessario iscriversi al form on line qui: https://forms.gle/aK28B761j5gaYDB17