Stefania Auci a SalTo Extra per leggere il suo nuovo romanzo della saga dei Florio

Il Salone del Libro annuncia un evento molto speciale per l’edizione EXTRA, in partenza oggi: si tratta di un reading di Stefania Auci, che leggerà in anteprima assoluta per i lettori e gli amici del Salone alcune pagine del seguito de I leoni di Sicilia (Nord), divenuto un caso editoriale internazionale con 22 edizioni e oltre 400.000 copie vendute. Il nuovo romanzo della saga dei Florio sarà prossimamente in libreria con Nord.

Il romanzo di Stefania Auci è in testa alle classifiche di vendita da un anno e ha conquistato gli editori di tutto il mondo: 26 Paesi ne hanno acquistato i diritti di traduzione e Rai Fiction ha annunciato che dal romanzo verrà tratta una serie televisiva.

L’incontro è previsto sabato 16 maggio alle ore 11.45 e, come per il resto del programma, verrà trasmesso in diretta streaming sul sito del Salone (www.salonelibro.it) e sui canali social del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Trapanese di nascita e palermitana d’adozione, Stefania Auci con Palermo ha un rapporto d’amore intenso e possessivo, che si rispecchia nelle appassionate ricerche da lei condotte per scrivere la storia dei Florio. Con determinazione e slancio, ha setacciato le biblioteche, ma anche le cronache giornalistiche dell’epoca, ha esplorato tutti i possedimenti dei Florio e ha raccolto con puntiglio i fili della Storia che si dipanano tra abiti, canzoni, lettere, bottiglie, gioielli, barche, statue. Il risultato è un racconto che disperde la nebbia del tempo e ridà – finalmente – ai Florio tutta la loro straordinaria e contraddittoria vitalità.