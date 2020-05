Busta con polvere sospetta al Presidente Cirio, procedura di emergenza al palazzo della Regione in piazza Castello a Torino

Una busta sospetta indirizzata al presidente Alberto Cirio è stata ricevuta questa mattina al palazzo della Regione Piemonte in piazza Castello. Immediatamente sono scattate le procedure di emergenza. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, insieme al nucleo Nbcr, il nucleo specializzato nel rischio batteriologico, chimico e radioattivo. Allertati anche gli artificieri e il 118 dal momento che non si conosce ancora il contenuto della busta sospetta che contiene della polvere non identificata.



Aggiornamento ore 12.40

La busta è stata ricevuta intorno alle 12.15 dalla segreteria di Cirio. Aperta, conteneva polvere bianca e un foglio con la scritta “Antrace”. Automaticamente è scattato il protocollo di emergenza. Busta, foglio e polvere sono stati sequestrati e saranno analizzati.