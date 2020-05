L’ex Auchan di Rivoli (TO) cambia insegna e debutta il nuovo ‘Spazio Conad’

Debutta giovedì 21 maggio la nuova insegna Spazio Conad in Piemonte: il punto vendita ex Auchan di Corso Susa 305/307 a Rivoli, riaprirà al pubblico, dopo mesi di ristrutturazione, periodo che si è protratto anche per l’emergenza da Covid-19. Rivoli è il quinto punto vendita ex Auchan in Piemonte che entra nell’orbita Conad Nord Ovest, dopo via Cesana e Corso Telesio a Torino, Volpiano (To) e Pinerolo (To), a seguito dell’accordo sottoscritto per l’acquisizione delle attività di Auchan Retail Italia.

L’esordio del nuovo format Spazio Conad per Conad Nord Ovest si inserisce nel piano di crescita e sviluppo nell’area Torinese e Piemontese, con un chiaro impegno in termini di distintività commerciale, dove la convenienza rappresenterà l’elemento centrale per rafforzare ed accrescere le quote di mercato ed ambire a diventare leader nel territorio.

Nel nuovo Spazio Conad, format ideale per una esperienza di spesa completa e connotata da innovazione, sia di prodotto che di servizio. Centrali saranno gli elementi che maggiormente caratterizzano Conad, con particolare riferimento ai freschissimi, ai prodotti tipici e a quelli che rispondono alle nuove esigenze di consumo rivolte al benessere. Il tutto è integrato con una nuova area gourmet dove convivono prodotti sfusi a libero servizio serviti direttamente al banco, prodotti confezionati pronti da cuocere o da mangiare a casa o direttamente nell’agorà del punto di vendita. L’area dei freschissimi conta un’ampia offerta sul largo consumo confezionato e da un nuovo lay-out caratterizzato da percorsi chiari ed immediati.

Alla spesa più classica si affianca una completa e innovativa offerta di prodotti extralimentari che fa leva sulle distintività Conad come il PetStore e la Parafarmacia le quali danno vita ad una nuova area integrata con il punto di vendita dove troveranno spazio salute, tempo libero e passioni e dove sarà possibile acquistare prodotti con l’assistenza di personale specializzato e fruire di servizi specialistici.

Uno “spazio” che va oltre il luogo fisico, multiforme, capace di evolvere a fianco delle persone e plasmarsi sulla comunità diventando una vera e propria piattaforma relazionale.

«Spazio Conad è molto più di un’insegna: è il nuovo format a cui saranno improntate tutte le grandi superfici di vendita. Con questo innovativo Spazio Conad di Rivoli prosegue il programma delle aperture frutto delle nuove politiche di crescita e sviluppo intraprese da Conad Nord Ovest sul territorio Torinese e Piemontese” dichiara Valter Geri presidente di Conad Nord Ovest. «Così come siamo leader a livello nazionale, vogliamo diventare leader in quest’area, essere punto di riferimento per convenienza, qualità e servizi. Crediamo fermamente in questo impegno che rappresenta l’elemento chiave alla base dei successi ottenuti dalla nostra insegna. Il cliente troverà risposte convenienti e moderne, con massima attenzione alla centralità dei freschi, al legame con il territorio e con la comunità, valorizzando attentamente prodotti e produzioni locali. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato con grande professionalità e collaborazione, in un periodo tanto difficile, per permettere la riapertura con la nuova insegna con obiettivi così sfidanti».

Il nuovo Spazio Conad di Corso Susa si sviluppa su 4.600 mq di superficie di vendita, oltre ai 400 mq dedicati al PetStore ed impiega 179 addetti. All’interno sono presenti tanti reparti per un’esperienza di spesa completa e di qualità in grado di coprire ogni esigenza di consumo, ma anche tanta efficienza e servizi che danno risposta alle esigenze dei clienti.

L’ortofrutta (a libero servizio, la IV e V gamma, il biologico confezionato…), la macelleria assistita e a libero servizio, la pescheria assistita e con pesce congelato confezionato, il reparto di latticini, salumi e formaggi, la gastronomia con banco caldo e rosticceria, la panetteria e pasticceria anche di produzione interna, il mondo casa, la tecnologia, il tempo libero, i giocattoli e i generi vari offrono ampi assortimenti. Nei reparti freschi e freschissimi il cliente trova tanti prodotti improntati ai nuovi modi di consumo, dal biologico al locale, con un ampio assortimento di prodotti a Km zero. E poi l’area benessere, con le proposte di Verso Natura Conad – con le linee Bio, Eco, Equo e Veg – i prodotti senza glutine, quelli per celiaci e ad alta digeribilità. Previsto un ampio assortimento di prodotti regionali a marchio Sapori&Dintorni oltre a quelli Conad e Conad Percorso Qualità, affiancati delle linee biologiche e funzionali Verso Natura Conad, Alimentum e PiacerSi.

Integrata nel punto di vendita la Parafarmacia Conad con la comodità di acquistare prodotti per la salute di tutta la famiglia. Disponibili tutti i farmaci senza ricetta e quelli veterinari con la ricetta a prezzi sempre bassi e tanta convenienza su prodotti omeopatici, naturali, cosmetici e per la cura della persona.

Presente anche il PetStore Conad con i vantaggi del negozio specializzato nella cura degli amici animali, con la convenienza dei prodotti a marchio e dei prodotti di marca tipicamente venduti all’interno delle catene specializzate a un prezzo competitivo.

Nel punto di vendita sono attive 25 casse (16 normali e 9 casse self) ed è possibile velocizzare la spesa grazie ai lettori ottici di Spesa al volo (riservati ai titolari di Carta Insieme Conad).

Appena sarà possibile è prevista l’apertura dell’area bar e self service Con Sapore Conad: spazio ideale fra specialità e tradizione, dove sarà possibile degustare colazioni, pranzi gustosi o fare aperitivi con gli amici.

Grande attenzione è stata posta all’ambiente: Spazio Conad è dotato di tecnologie innovative e sostenibili: massima attenzione all’efficientamento energetico, centrali frigorifere e banchi refrigerati ad alta efficienza, lampade a led per il sistema di illuminazione, tecnologie automatizzate per climatizzazione e catena del freddo, sistema di metering per il monitoraggio e la gestione dei consumi 24 ore su 24. A disposizione dei clienti un comodo parcheggio con 900 posti auto.

Il punto di vendita è aperto con orario continuato da lunedì a domenica, dalle ore 9 alle 21.