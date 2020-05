Photo Action per Torino ha raccolto 70 mila euro per Ugi Onlus e Città della Salute

La raccolta benefica Photo Action per Torino ha superato il traguardo che si era prefissato. L’iniziativa ha raccolto 70.100 Euro per il Fondo Straordinario Covid-19 di Ugi Onlus e AOU Città della Salute e della Scienza di Torino!

Gli organizzatori ringraziano innanzitutto ai 107 fotografi italiani e internazionali che hanno donato una loro opera per questo progetto (resteranno tutte visibili sul sito) e a tutte le persone che hanno donato per ricevere in cambio bellezza! E poi tengono anche a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo successo: Paolo Ranzani (partner di Guido Harari e Wall Of Sound Gallery), Paola Galletto (progetto comunicazione), NAM Studio (comunicazione social con Marco Corbo), Involucra (web design con Marzio Allocco e Marzia Testa), Epson Italia (partner tecnico con Claudio Buelli) e Ugi Onlus (Domenico De Biasio, Michele Magri, Marcella e Massimo Mondini).