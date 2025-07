Nasce la Associazione Archivio DiMAUrO APS e lancia un bando per artisti: Radici per futuri incerti

TORINO – Dopo il debutto ad Archivissima 2025, prende forma un nuovo e significativo appuntamento in memoria di Edoardo Di Mauro, critico d’arte e figura centrale del panorama culturale torinese, scomparso il 30 luglio 2024. Si tratta della mostra “Radici per futuri incerti”, secondo evento pubblico promosso dalla costituenda Associazione Archivio DiMAUrO APS, fondata da Barbara Bordon Di Mauro per custodire il lascito intellettuale e professionale del professore.

La mostra sarà ospitata da Aura Studio, in collaborazione con Arteaportè e sotto la curatela di Elena Radovix, e riunirà opere donate da artisti che intendono sostenere la nascita dell’Archivio DiMAUrO. Le opere saranno messe all’asta durante il vernissage, in programma venerdì 12 settembre 2025 dalle 18:00 alle 20:30, con l’obiettivo di finanziare le attività dell’Associazione. Quelle non vendute entreranno a far parte della Collezione DiMAUrO, che sarà conservata all’interno dell’archivio stesso.

Come partecipare

La partecipazione è aperta agli artisti che desiderano contribuire con una donazione libera di un’opera di piccole dimensioni (massimo 50×70 cm). Le candidature dovranno pervenire entro il 31 luglio 2025 e includere una lettera autografa con i dettagli dell’opera e una breve biografia dell’autore.

La mostra sarà inoltre inserita nel circuito Exhibito, rassegna diffusa d’arte contemporanea, con aperture straordinarie nei giorni 18, 19 e 20 settembre: giovedì dalle 18:00 alle 23:00, venerdì e sabato dalle 16:00 alle 21:00. La chiusura ufficiale dell’esposizione è prevista con un finissage, sempre sabato 20 settembre.

Nasce l’Archivio Di Mauro

Figura poliedrica, Edoardo Di Mauro ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’arte contemporanea torinese: già Direttore e Vicedirettore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e Presidente del MAU – Museo di Arte Urbana, ha saputo coniugare rigore intellettuale e passione per la sperimentazione.

L’iniziativa rappresenta un modo tangibile per preservare e tramandare la memoria di un protagonista della cultura cittadina, attraverso il linguaggio stesso che più lo ha rappresentato: l’arte.

Per informazioni e candidature: archiviodimauro@gmail.com

