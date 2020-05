Torino, proteste in piazza Castello del mondo della cultura – FOTO E VIDEO

Musicisti, attori, registi, tecnici audio e delle luci. Il mondo della cultura e dello spettacolo tutta è sceso in piazza Castello questo pomeriggio, sabato 30 maggio, davanti la sede della Regione Piemonte per far sentire la sua voce e chiedere al Governo di aiutare un settore lasciato a se stesso e abbandonato a causa dell’emergenza Coronavirus.