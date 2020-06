Bobo Vieri lancia il tormentone dell’estate: Una vita da bomber

Bobo Vieri, l’ex attaccante di Torino e Juventus, che ha giocato nella sua carriera in totale in 13 squadre diverse, diventato un commentatore televisivo e una star del web, ha realizzato con gli amici ex calciatori Nicola Ventola e Lele Adani una canzone estiva con l’obiettivo di farne il tormentone dell’estate 2020.

Si chiama: “Una vita da bomber” Il brano è uscito sulle piattaforme digitali ed è accompagnato da un video girato in Toscana e diretto da Fabrizio Conte.

Protagonisti principali i tre ex calciatori con Costanza Caracciolo, moglie di Vieri e richiami iniziali a l’allenatore nel pallone” e poi una festa in piscina con Bobo Vieri in veste di dj alla consolle, Nicola Ventola e Lele Adani animatori e Costanza Caracciolo General Manager della squadra.