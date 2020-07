Juventus e TEDxTorino insieme nelle scuole per Un calcio al razzismo

Riparte il progetto scolastico Un Calcio al Razzismo, che nella sua prima edizione ha visto partecipare oltre settecento classi in tutto il Piemonte. Grazie a questo progetto più di quindicimila ragazze e ragazzi hanno potuto discutere attivamente su termini quali razza, discriminazione, pregiudizio e stereotipo.

Un calcio al razzismo è un progetto di TEDxTorino e Juventus. Il primo passo di questo percorso saranno dieci TED Circles, un format di videocall a cui potranno partecipare un massimo di dieci persone per volta; la finalità è condividere pensieri per crearne di nuovi attraverso momenti di ascolto e confronto in stile TED.

Dieci parole chiave, dieci incontri a cui prenderanno parte dieci giovani partecipanti per volta e che per un’ora e mezza si lasceranno coinvolgere da moderatori del team di TEDxTorino e parteciperanno a un dibattito su un tema da sempre attuale. Una nuova formula per stimolare il confronto attivo attorno a quei concetti chiave che sembrano essere oggi quelli relativi alla discriminazione.

La partecipazione ai Circles sarà aperta a tutti i ragazzi e ragazze che desiderino prendervi parte per condividere la propria opinione e per ascoltare il pensiero degli altri.

Sul sito trovate tutte le info per partecipare.