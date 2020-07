Il Consiglio Regionale del Piemonte premia i medici con una onoreficenza

Il Consiglio regionale del Piemonte, riunitosi questa mattina a Palazzo Lascaris ha deciso di premiare con una onorificenza i medici che sono stati in prima fila durante l’emergenza Covid-19. Lo hanno deciso i capigruppo, riuniti prima dell’inizio dei lavori dell’Aula virtuale.

Una apposita legge conferirà l’onorificenza della presidenza del Consiglio regionale per meriti civili ai medici italiani e a quelli della Brigata Cubana che sono arrivati a Torino per aiutarli. La legge sarà approvata in una Commissione in sede legislativa domani mattina.