La XIV edizione del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del ‘900, Loving Pirandello

Nell’anno dell’emergenza sanitaria da Coronavirus il Festival Nazionale Luigi Pirandello e del ‘900 lancia una sfida amplificando la sua diffusione in location outside tra Torino e Coazze, oltre alla presenza inside su diverse piattaforme e social in streaming. Il Festival si svolgerà dal 15 luglio al 15 settembre.

Giulio Graglia, direttore artistico del Festival: Tra i temi di grande impatto e attualità proposti desideriamo ricordare i 100 anni dalla nascita di Gigi Ghirotti, una figura fondamentale, emblematica e di grande attualità nel giornalismo italiano, parlando del rapporto paziente e medico; il progetto è proposto in collaborazione con l’ODG Piemonte, la Fondazione Ghirotti, l’Associazione Ghirotti, l’Istituto di Candiolo, la Nazionale Italiana Cantanti, coordina e conduce Sabrina Gonzatto. Ritorniamo a parlare di Cinema (a vent’anni dal rinnovato Museo Nazionale del Cinema e della nascita di Film Commission) con Ciak si gira tra finzione e realtà, un testo tratto da I quaderni di Serafino Gubbio, operatore di Luigi Pirandello e un grande interprete come Eugenio Allegri. Infine, è di forte impatto emotivo la serata dedicata a Xico – Ezio Bosso recentemente scomparso, dove la musica è protagonista. Questi solo alcuni tra i più significativi momenti del Festival. La scelta degli attori e dei luoghi – conclude Graglia – è stata fatta in un’ottica di collaborazione e valorizzazione dei talenti del territorio piemontese anche per superare questa drammatica situazione sanitaria e lavorativa, una strategia che speriamo possa essere di buon auspicio per il futuro del nostro teatro.

Il programma in dettaglio:

• 120 anni di Vittorio Bersezio, in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, la Fondazione Bersezio e l’Università agli Studi di Torino di Torino.

Con Alessandra Comazzi, Albina Malerba, Bruno Quaranta, Enrico Mattioda e la

Fondazione Bersezio

• Ciak si gira! Tratto da: “I Quaderni di Serafino Gubbio operatore” di Luigi Pirandello.

Storia del cinema muto a Torino, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e TFF. Con Eugenio Allegri, regia Giulio Graglia

• 70 anni di Cesare Pavese, in collaborazione con RAI Teche.

Il diavolo sulle colline, di Vittorio Cottafavi produzione RAI. Film e dibattito, in streaming.

• I 50 anni della Regione Piemonte, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte. Con: Luciano Borghesan, Alessandra Comazzi, Gianni Oliva, Sergio Soave, Darwin Pastorin e Stefano Francia di Celle.

• Gigi Ghirotti 100 anni dalla nascita, (comunicare la malattia ai tempi del Corona Virus) in collaborazione con la Fondazione Ghirotti, l’Associazione Ghirotti, l’ODG Piemonte, l’Istituto di Candiolo e la Nazionale italiana Cantanti. Con Massimo Giannini, Giuseppe Guerrera, Giorgio Palestro, Carlo Picco, Gianluca Pecchini, Alberto Sinigaglia, Luca Ubaldeschi. Conduce Sabrina Gonzatto

• Uno, nessuno, centomila

In streaming in collaborazione con l’Università eCampus e l’ITC Sommeiller.

• Omaggio a Xico, in ricordo di Ezio Bosso in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti. Con Gianluca Pecchini, Marco Bonetto, Oskar Gianmarinaro degli Statuto.

• Una serata live alla Tesoriera in collaborazione con Tedacà dedicata alla memoria, per ricordare le vittime del CoVid-19 con letture, testimonianze, musica.

