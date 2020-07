Nel lago grande di Avigliana è stata creata una piscina naturale

Con un po’ di ritardo rispetto a quanto preventivato per problematiche legate all’emergenza Covid-19, sabato 4 luglio ha finalmente aperto la piscina naturale dentro il Lago grande di Avigliana nella parte lungo la passeggiata lungo lago vicino al Circolo velico aviglianese. Tramite l’assessorato allo Sport del Comune di Avigliana sono state acquistate le boe e fatte costruire 2 robuste scalette su misura, adatte per essere ancorate ai massi che costeggiano la passeggiata.

«In questo modo – dichiara l’assessore allo Sport Enrico Tavan – i nostri cittadini e i numerosi turisti che frequentano Avigliana possono nuotare in tutta sicurezza e godersi un po’ di fresco nel Lago più pulito del Piemonte e tra i più puliti d’Italia che anche per quest’anno ha conquistato le Cinque vele di Legambiente e del Touring club italiano. Grazie alla collaborazione con il gruppo subacqueo Lorenzo Cravanzola e al suo presidente Gianni Navicella che da anni fa assistenza sul lago durante le manifestazioni sono state ancorate le boe e grazie all’ aiuto della Croce Rossa di Rivoli gruppo Operatori polivalenti salvataggio in acqua, il sabato pomeriggio dal 4 luglio al 5 settembre dalle 15 alle 18 ci sarà anche l’assistenza di un bagnino e di personale di supporto. Si potrà comunque entrare tutti i giorni anche senza area vigilata.

Avremmo voluto inaugurare questo nuovo spazio dedicato ai nuotatori insieme a due importanti appuntamenti che da anni svolgono un ruolo fondamentale per la valorizzazione del lago e per la sua fruizione ma purtroppo non è stato possibile per le stringenti normative sul distanziamento sociale che sono tuttora in corso di validità ma. Speriamo di poter recuperare la traversata sul lago a nuoto a settembre dato che lo scorso anno ha coinvolto quasi 200 partecipanti. È invece rimandata al prossimo anno la settima edizione del meeting in acque libere organizzato dal nuoto regionale Piemonte della Uisp, evento che tutti gli anni coinvolge più di 500 atleti tra nuoto di fondo sulle distanze di 1000, 2000 e 3000 metri, pallanuoto, nuoto sincronizzato e nuoto disabili in acque libere. Già da sabato 4 luglio sono stati moltissimi i fruitori della piscina nel lago».