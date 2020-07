Coronavirus, il punto del 19 luglio: vittime al minimo storico

Vittime al minimo storico dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono decedute 3 persone. Non succedeva dallo scorso febbraio. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute.

Il numero complessivo dei morti sale a 35.045. Zero in Lombardia. In calo anche i casi totali, 219 rispetto ai 249 di ieri. Sono più in Veneto ed Emilia Romagna che in Lombardia, 244.434 in totale. 143le persone guarite, (ieri 323), 196.949 da inizio pandemia. 12.440 i nuovi positivi,con un incremento di 72 rispetto a ieri.