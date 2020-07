Esodo estivo: traffico da bollino nero l’8 agosto, bollino rosso per i fine settimana del 24 – 26 luglio e del 31 luglio – 2 agosto

Con la graduale ripresa della circolazione nel Paese si stanno registrando volumi di traffico in aumento, soprattutto in coincidenza dei fine settimana e sugli itinerari che conducono verso mete di villeggiatura, lungo le coste e verso le zone alpine, prealpine. Viabilità Italia sta seguendo l’evoluzione del traffico ed aggiornando i piani per la gestione delle emergenze e l’utilizzo di itinerari alternativi ai punti critici in autostrada.

Giornata da bollino nero sulle autostrade italiane sarà il prossimo otto agosto. Da bollino rosso saranno i fine settimana del 24 – 26 luglio e del 31 luglio – 2 agosto prossimi. Il fine settimana del 7 – 9 agosto è quello in cui si prevedono i maggiori volumi di traffico, con una previsione di criticità da bollino nero per la mattina di sabato 8 agosto.

Viabilità Italia segnala che il tratto della A10 tra Genova e Ventimiglia, quello della A12 tra Genova e Viareggio e della A15 tra Parma e La Spezia sono tra le direttrici che saranno maggiormente interessate dai flussi di traffico turistico nelle prossime settimane.

Le tratte autostradali maggiormente interessate dai flussi di traffico turistico saranno:

A22, lungo l’intera tratta e in particolare in prossimità delle uscite per le località di montagna; A4, in uscita da Milano, tra Sommacampagna e l’allacciamento con la A22, tra Padova e Quarto d’Altino, e più generalmente lungo l’intero tratto veneto e friulano fino alla Barriera di Lisert; A6 tra Torino e Savona; A8/A9, in prossimità del confine di Stato con la Svizzera; A10 tra Genova e Ventimiglia; A12 tra Genova e Viareggio; A15 tra Parma e La Spezia; A1, tra Piacenza e il bivio con la A15, nel nodo bolognese e in quello fiorentino, tra Roma e Cassino e tra Caserta e l’allacciamento con la A30; A3, tra Napoli e Salerno; A14, tra Bologna e Cattolica e tra Ancona e Vasto; A30 tra l’allacciamento con la A1 e il raccordo Salerno-Avellino; A23, in prossimità del confine di Stato con l’Austria dall’intersezione con la A4.