Limone Piemonte: multe fino a 500 euro per chi gira senza mascherina, anche all’aperto

Il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, ha emesso un’ordinanza il 23 luglio scorso per spiegare i comportamenti da adottare per contenere il COVID-19. Tra le misure obbligatorie, l’uso della mascherina, anche all’aperto quando non si riesce a mantenere la distanza di sicurezza di due metri. L’ordinanza non è valida per i bimbi al di sotto dei 6 anni e per i soggetti con disabilità. Chi trasgredisce queste misure può incorrere in una sanzione da 25 a 500 euro.

Siamo covidfree — spiega il sindaco Massimo Riberi al Corriere della Sera —. Per questo ho emesso un’ordinanza che spiega come comportarsi. Ci sono Stati e Regioni che confinano con noi che hanno casi di coronavirus. Come la Francia. Noi vogliamo tutelare la salute dei cittadini. Stiamo facendo prevenzione. Abbiamo molti turisti in questo periodo. Vogliamo tutelarli e prevenire ogni tipo di contagio. Così come ho interesse nel salvaguardare i residenti. Per ora ci siamo accorti che tutti stanno rispettando l’ordinanza. Chi passeggia in centro lo fa indossando la mascherina e mantenendo la distanza. Siamo un’isola felice e vogliamo rimanere così. Solo in questo modo potremo offrire ai turisti tutela e sicurezza e quindi una vacanza tranquilla e serena. Sempre nel rispetto di tutte le norme igieniche e sanitarie.

Foto di villlamania CC Attribution 3.0