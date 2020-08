Dramma a Torrazza Piemonte, un uomo si lancia contro un treno: morto sul colpo

Poco dopo le 14 di oggi un uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, si è buttato sotto un treno che stava transitando non lontano dalla stazione di Torrazza Piemonte. Il macchinista ha subito fermato i convogli ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Due ambulanze del 118 arrivate sul posto non hanno potuto che constatarne la morte. Da una prima ricostruzione della polizia ferroviaria sembra trattarsi di un suicidio.

Il treno coinvolto è l’intercity 1595 Torino Porta Nuova-Reggio Calabria Centrale che è stato bloccato per i rilievi della polizia. Disagi anche per le altre linee che passano di lì, come i regionali Torino-Milano e ritorno, e la linea Ivrea-Novara e ritorno.