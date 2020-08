Il Concerto di Ferragosto 2020 si svolgerà presso la residenza reale di Valcasotto di Garessio a porte chiuse per evitare occasioni di contagio

Il Concerto di Ferragosto 2020 si svolgerà presso la residenza reale di Valcasotto di Garessio e si svolgerà a porte chiuse, per per evitare occasioni di contagio, ma sarà diffusa in diretta dalla Rai anche in streaming.

Sede della manifestazione sarà la Residenza Reale di Valcasotto di Garessio, di proprietà della Regione Piemonte. Al fine di evitare incolonnamenti inutili, che la zona non sarà in alcun modo raggiungibile né in auto, né a bici, né a piedi se non dagli autorizzati. E’ previsto un fermo del traffico sia a Pamparato, sia al Colle di Casotto. Il cancello di accesso alla Reggia sarà chiuso e presidiato e non sarà dunque possibile sostare nelle immediate vicinanze per ascoltare la musica.

L’evento è nato nel 1981 nel cuneese su un’intuizione del violinista buschese Bruno Pignata, che coinvolse il Maestro dell’Orchestra Bruni Giovanni Mosca. La prima edizione fu al Rifugio Quintino Sella in Valle Po. Da allora il concerto si svolge il 15 agosto in alta montagna e, dal 1993, viene trasmesso in diretta dalla Rai

Il 28 maggio 2018 è stato firmato il Protocollo d’intesa per la valorizzazione e promozione del Concerto di Ferragosto tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Camera di Commercio di Cuneo, l’Atl del Cuneese e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che ha garantito una programmazione triennale del Concerto di Ferragosto da svolgersi in alta quota negli ambienti alpini più caratteristici e significativi della montagna cuneese.