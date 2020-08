Sversamento refluo biancastro in un canale di Castelletto sopra Ticino

Arpa Piemonte è intervenuta ieri, martedì 4 agosto, nel pomeriggio su richiesta della polizia municipale di Castelletto sopra Ticino (No) per uno sversamento refluo biancastro in un canale della cittadina. I tecnici hanno messo dei sacchi di sabbia ad isolare il canale che si riversa nel Lago Maggiore nei pressi del campeggio Smeraldo e hanno fatto aspirare l’acqua contaminata prima che arrivi al bacino d’acqua. Vicino al canale in cui è avvenuto lo sversamento c’è uno stabilimento industriale che produce pitture.

Insieme al personale della Polizia Municipale, i tecnici Arpa hanno ispezionato i tombini della rete delle acque meteoriche e a far intercettare la condotta nell’ultimo pozzetto a monte dello scarico in cui si evidenziava la presenza di refluo biancastro visivamente compatibile con quanto scaricato. Durante il sopralluogo Arpa ha altresì prelevato alcuni campioni per le analisi di laboratorio.

Proseguono gli accertamenti per ricercare le cause dell’accaduto ed individuare azioni da adottare per evitare il ripetersi di episodi analoghi, nonché accertare eventuali profili di responsabilità.