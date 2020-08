Accesso diretto e gratuito per tampone a persone in rientro in Piemonte da Spagna, Croazia, Grecia o Malta – Ecco tutti i dettagli

Il D.I.R.M.E.I. ha attivato l’accesso diretto (senza appuntamento) per l’esecuzione dei test di screening per i soggetti che fanno ingresso o rientro in Piemonte da Spagna, Croazia, Grecia o Repubblica di Malta, non transitando dall’aeroporto di Torino.

Chi non ha eseguito il test nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, o non lo ha già prenotato presso il SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) dell’ASL di residenza, così come previsto dall’Ordinanza Ministeriale del 12 agosto 2020, può effettuare il tampone, senza appuntamento:

– presso il Camper dell’ASL Città di Torino, posizionato nel parcheggio antistante l’Ospedale Amedeo di Savoia:

dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

– presso il Centro Prelievi dell’Ospedale Molinette, ingresso Corso Bramante, 88:

giovedì 20 agosto: dalle ore 12,00 alle ore 14,00

lunedì 24 agosto: dalle ore 12.00 alle ore 14.00

martedì 25 agosto: dalle ore 12.00 alle ore 14.00

giovedì 28 agosto: dalle ore 12.00 alle ore 14.00.

Fino alla comunicazione dell’esito del test, che avverrà di regola entro 48 ore dall’esecuzione, la persona deve rimanere in isolamento fiduciario.

Il tampone è gratuito.

​